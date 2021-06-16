【跟錢家學理財@iM網欄】虛擬資產 非同質化代幣NFT是什麼?

投資界不時有關於比特幣的報道，而最近又有新的區塊鏈技術發展，吸引投資者注視。近期有來自藝術家創作的數碼圖像，以至名人的社交媒體發文以高價賣出，交易方式是透過非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT）。NFT究竟是什麼？

NFT既可以是數碼圖像、畫作、影音、短片、遊戲或動畫的虛擬角色及裝備等，亦可以是其他事物，甚至是實物。簡單來說，NFT是一種虛擬資產，透過加密形式把特定資訊放到區塊鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。

NFT與加密貨幣都是來自區塊鏈技術，兩者分別在於是否「同質化」。加密貨幣是「同質化代幣」 (Fungible token)，以比特幣為例，只要幣值相同，每一個比特幣都是一樣的，可互換替代，亦可分割成較小的單位。NFT則是「非同質化代幣」，意指每個NFT所代表的物件皆不一樣，不能互換替代，亦無法分割。由於區塊鏈的紀錄無法竄改及删除，交易紀錄皆公開可見，所以儲存在區塊鏈上的NFT無法仿冒。

如何看NFT價值?

NFT把一些物件，例如數碼藝術品或收藏品代幣化，方便儲存及交易。來自出名藝術家作品或熱門收藏品可能有價有市，但價值則見仁見智。例如美國職業籃球聯賽(NBA)把球賽精彩片段制作成NFT (概念有點像官方授權的球員閃卡)在網上出售。對於熱愛籃球的人，可能會覺得是無價之寶，例如一些熱門球星的罕有入球NFT，交易價可達數萬美元，但對於不喜歡籃球的人來說，卻可以是沒有價值。

跟風投機風險高

有人視NFT為藝術品或收藏品，亦有人以投機炒賣心態買入NFT。正如其他虛擬資產一樣，NFT價格可以十分波動，其實際價值難以確定，亦涉及交易平台風險、流通性風險、數碼錢包風險、跨境風險及缺乏監管等。此外，NFT一般以加密貨幣計價及交易，而加密貨幣的價格幅波甚大，亦會影響NFT價值。

近日NFT的報道獲得不少關注，但對一般投資者而言NFT是高風險的產品，不是每個人都適合參與。作為投資者，記得要做足功課，未有全面了解產品特性及風險之前，切勿跟風投機。

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