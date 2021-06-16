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【金融科技】數碼港「拍住上」計劃首階段54個項目獲批　資助金額達610萬

股市 19:05 2021/06/16

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數碼港「拍住上」計劃首階段54個項目獲批　資助金額達610萬

數碼港公布， 由財經事務及庫務局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃 （「拍住上」計劃），首階段共接獲逾80宗有效申請，經審核後，共有54宗申請獲批，涉及金額約610萬元。

獲批項目的研發領域包括監管科技、財富管理科技、支付系統、保險科技、銀行開放應用程式介面（Open API），以及跨金融界別，和涉及粵港澳大灣區及東盟等地區的跨境應用。金融科技企業夥拍的金融機構包括銀行、保險公司、證券行及資產管理公司等。 

數碼港的「拍住上」計劃首階段已於4月30日截止，第二階段現正接受申請，截止日期為6月30日，每個獲批項目可獲最多10萬元資助，而涉及跨金融界別或跨境應用等更複雜及廣泛應用領域的測試項目，則最多可獲港15萬元資助。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，疫情所帶來的挑戰促使金融機構加快數碼轉型，希望藉計劃能夠鼓勵金融機構與金融科技企業及初創合作，共同開發出能夠配合行業發展需要的嶄新方案。 

相關文章：【數碼港元】金管局余偉文：研究數碼港元在零售層面的可行性　會否影響銀行的發鈔權言之尚早（第二版）

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記者：梁安琪

金融機構 數碼轉型 金融 Fintech

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