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【疫市拓展】逾3萬呎Pure Fitness新店進駐K11 MUSEA 集團：看好業務未來發展

理財智慧 21:02 2021/06/16

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疫情令大眾對個人健康有更多的關注，Pure Fitness今日（16日）宣布旗下Pure Fitness進駐K11 MUSEA，佔地3萬呎，成為亞洲最大分店；集團聯合創辦人及行政總裁Colin Grant表示，自港府容許健身室重開後，市民需求急增，故健身業務表現將會十分強勁。

K11聯周杰倫及蘇富比舉辦藝術拍賣展 作品包括《不能說的秘密》古董琴、畢加索畫作：【下一頁

隨本港疫苗接種率上升，他觀察到市民對健身室的信心日漸增加，較去年疫情大爆發時，有很多人願意到訪健身室做運動，因此他十分看好未來業務前景。對於新開旗艦店的投資金額及租金，他並未有透露相關詳情，惟指在尖沙咀尋找舖位時，K11 MUSEA擁有絕佳景觀及合理租金，未來亦會以旺區作為開新店時的主要考慮，但仍未透露開店數量的目標。

他表示，現時集團旗下香港健身室會員數目介乎6.5萬至7萬人，並相信未來會有持續增長。

 

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責任編輯：潘曉豐

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