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【滙豐HSBC】花旗上調滙豐評級至買入、上望54元　「亞洲財富業務被低估」

股市 18:57 2021/06/16

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【滙豐HSBC】花旗上調滙豐評級至買入、上望54元　「亞洲財富業務被低估」

HSBC滙豐（00005）早前曾升穿50元關口，今日逆市漲1.6%收報48.1元，成交近8.9億元。券商花旗唱好滙豐，形容其亞洲財富管理業務被低估，遂將滙豐評級上調至「買入」，同時調升目標價9.5%至54元。

花旗發報告指，亞洲在財富增長方面領先全球，尤其是由中國帶領。亞洲過去10年的財富年複合增長率達到9%，可投資資產預計會以同樣速度增長至2024年。

高盛調升滙豐目標價至61元　財富管理業務抵銷低息影響｜詳見【下一頁】

花旗估計，國際及區域銀行在亞太區的財富管理收入規模高達200億美元，其中大眾富裕客群由滙豐及其他星資銀行領先，而超高資產淨值（UHNW）客層則由瑞士的私人銀行主導。

滙豐擬今年底前關閉馬來西亞13間分行｜詳見【下一頁】

花旗引述滙豐及渣打管理層指引，其亞洲財富管理收入可以高單位數、甚至雙位數增長，較於市場的中高單位數增幅，反映其增長潛力豐厚。花旗直言，在香港及大灣區擁有廣泛網點的國際金融機構，已擁有捕捉跨境理財通機遇的獨特優勢。

滙豐早前提出未來5年擬斥資35億美元（折合約273億港元）拓展亞洲財富管理業務。

花旗指，基於滙豐國際及複雜的架構，形容其亞洲財富管業務被市場低估，但隨著集團開始精簡架構，若順利落實執行，相信滙豐將可以借助理財通、加強私人銀行服務，以及豐富保險產品，可以增長未來的財富業務收入。

滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務　未來5年增聘5000前線｜詳見【下一頁】

另外，高盛昨日（15日）引述滙豐管理層指，期待理財通7月啟動前會有更詳細的細節。高盛深信，滙豐已做好迎接理財通的準備，而管理層亦預期不論南向抑或北向的理財通都有巨大機遇。

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