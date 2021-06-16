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【異動股】5月汽車銷量放緩 野村料晶片短缺影響將延至第三季 長汽比亞迪全日跌近一成

股樓投資 19:04 2021/06/16

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今日車股普遍急挫，長城汽車（02333）領跌9.1%，收報21.9元；比亞迪（01211）全日跌8.2%，收報206元；廣汽（02238）跌6.1%，報6.76元；東風（00489）跌4.4%，收報7.02元；吉利（00175）跌4.1%，收報22.15元。

【大行點睇】大和重申京東「買入」評級　料社區團購業務有望帶動收入增長  詳情請看[下一頁]

野村發表研報指，內地5月份汽車銷售受到晶片短缺影響，使銷售放緩。月內，乘用車批發銷售按年跌1.7%，按月跌3.4%。該行預期，有關晶片影響將延續至6月，料晶片供應要於第三季後才回復正常。故預期第二季將會受到最大影響，而有關影響會於第三季減弱，車企將於第四季急起直追，以彌補上半年影響。

另外美銀認為，在晶片短缺的情況下，合資車廠所受影響更大，例如東風本田、東風日產等5月份的銷量皆跑輸行業，料情況將持續至6月，並且庫存緊張。

【大行點睇】滔搏銷售持續復甦 估值明顯落後於同業 大摩料未來30日有望大升  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

吉利汽車（00175） 東風集團股份（00489） 廣汽集團（02238） 比亞迪股份（01211） 大行報告 異動股 汽車 本田 日產 經濟

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