【C家教路@iM網欄】長債息回調利好美股強勢反彈 後市等待議息結果

上週市場非常關注的美國5月CPI數據再次超出市場預期， 可是這次卻沒有引起市場的恐慌， 可見市場開始認可暫時性通脹的說法。反而10年美債收益率卻連日 大幅回調至今年二月的1.5% 左右水平，顯示債市氣氛短暫回暖。同時， 早前熱炒的大宗商品如銅等有色金屬， 疊加中國官方強化的打擊行動下，價格都開始回調。感覺早前二、 三月殺估值的交易正在倒過來，這個現象也利好了美股的科技股， 納指近日繼續強勁的反彈趨勢，回到差不多歷史高位約14200點 水平，或許市場對增長型及價值型股的分化沒早前的要緊。

但反觀港股及A股市場，除了周末長假後的湖北十堰爆炸、 內蒙古煤礦塌陷引至地震，以及台山核電站安全性問題等小插曲外， 近日的表現卻是平靜，估計與本周二（15日）、三（16日） 的美國聯儲局議息有關。

在筆者撰文時，美聯儲仍未公佈議息結果， 但近日已有報導引述多個專家對這次議息的評論， 或是主席鮑威爾的重大考驗， 周三議息的結果可能將影響整個股市的走勢。 現時市場上的聲音不一，但筆者相信在長息回調了的情況下， 這次加息的機會較小。隨著美聯儲的資產負債表突破了8萬億美元， 市場將非常關注如縮減資產購買計劃的時間表及相關信號等有關評論 。

整體而言，市場暫時對通脹情況沒以前的敏感， 但本周三美聯儲的議息結果將會引起變化。 現時海外的經濟復甦情況明顯仍需要時間返回疫情前水平， 病毒變種以及疫苗接種量都是關鍵因素。有見及此， 筆者仍是主張保守以及平衡的打法， 而基金倉位因減少對沖及增持核心倉位而回到約六成水平。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。

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