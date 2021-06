【歐國盃】普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶

歐洲國家盃D組首輪分組賽完成後,法國中場球星普巴在出席賽後記者會時,與早前的葡萄牙球星C朗拿度一樣,對贊助商毫不在意,把放在桌上的啤酒瓶移開。據悉,此舉相信與普巴的信仰有關。

擊敗德國後,法國球星普巴(Paul Pogba)出席賽後記者會。與同日的葡萄牙球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)一樣,普巴挪開桌上贊助商的產品,不過今次他只移走面前的荷蘭啤酒品牌喜力啤酒瓶(Heineken),並未移動另一贊助商﹑可口可樂的產品。

普巴移開喜力啤酒瓶

據悉,2019年已信奉伊斯蘭教的普巴,可能是出於宗教原因,才把啤酒贊助商的產品移開。作為虔誠穆斯林的普巴,甚至曾到訪過伊斯蘭教聖城之一的麥加(Mecca)。

今次主角之一﹑歐洲國家盃贊助商的喜力啤酒早前亦有回應,C朗拿度移開可口可樂的舉動,並稱

「我們知他喜歡水,但一齊舉杯祝賀歐洲國家盃神射手。」(We know he pefers 'agua', but cheers to the all-time top scorer)