【歐國盃】普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶

歐洲國家盃D組首輪分組賽完成後，法國中場球星普巴在出席賽後記者會時，與早前的葡萄牙球星C朗拿度一樣，對贊助商毫不在意，把放在桌上的啤酒瓶移開。據悉，此舉相信與普巴的信仰有關。

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擊敗德國後，法國球星普巴（Paul Pogba）出席賽後記者會。與同日的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一樣，普巴挪開桌上贊助商的產品，不過今次他只移走面前的荷蘭啤酒品牌喜力啤酒瓶（Heineken），並未移動另一贊助商﹑可口可樂的產品。

普巴移開喜力啤酒瓶

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據悉，2019年已信奉伊斯蘭教的普巴，可能是出於宗教原因，才把啤酒贊助商的產品移開。作為虔誠穆斯林的普巴，甚至曾到訪過伊斯蘭教聖城之一的麥加（Mecca）。

今次主角之一﹑歐洲國家盃贊助商的喜力啤酒早前亦有回應，C朗拿度移開可口可樂的舉動，並稱

「我們知他喜歡水，但一齊舉杯祝賀歐洲國家盃神射手。」（We know he pefers 'agua', but cheers to the all-time top scorer）

喜力可能想不到今次記者會的主角，會變成自家商品。

責任編輯：吳漢培