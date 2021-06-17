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美共和黨議員批戴口罩如納粹 認過火終致歉

環球社會熱點 09:05 2021/06/17

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常作出極端及爭議行為和言論的共和黨眾議員格林，早前曾把眾議院要求戴口罩一事與二戰猶太人大屠殺相提並論，引來兩黨議員合力抨擊。事發3周後，格林終於就有關言論致歉，同時強調反猶太主義是真正的仇恨。

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格林（Marjorie Taylor Greene）上月接受保守黨訪問時，抨擊民主黨在眾議院採取包括戴口罩等防疫措施。格林更以此舉與當年猶太人遭受納粹德國的對待作比喻，意指要求戴口罩彷彿猶太人被要求佩戴識別佩章。格林的言論引起兩黨議員譴責，包括眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。

多方壓力下，格林於周一（14日）公開道歉。她表示當日稍早時間參觀華盛頓的美國大屠殺紀念館，並指錯誤把大屠殺與眾議院防疫措施相提並論，對於自己有關大屠殺的言論有所冒犯而致歉，同時強調反猶太主義是真正的仇恨。

特朗普被揭曾向司法部施壓 要求協助推翻大選結果 【下一頁】

事實上，格林的言論一向極具爭議，在共和黨中盟友亦不多。她於2018年曾在Facebook發文，認為加州大火由太空激光引發，而且激光則是由著名的猶太家族控制。此外，她亦不時支持種族主義觀點，更支持QAnon陰謀論。

責任編輯：郭麗明

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