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【教育股補習禁令】內地傳禁寒暑假校外培訓 機構收入恐削8成 最快下周公佈新規

股市 06:28 2021/06/17

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中國傳將出台新規，禁止在寒暑假及周末進行K12校外培訓。

路透社引述消息人士報道，中國最快下星期會公佈針對校外培訓行業的新規，相關監管規定將比預期更加嚴格，涉及禁止寒暑假培訓，以及在廣告、學費等方面進行規管。目前中國民間教育培訓行業規模達1200億美元（約9360億港元），料將面臨整頓。

好未來（TAL）在美跌16.8%，新東方（EDU）跌12.3%，高途（GOTU）跌12.6%，有道（DAO）跌6.3%，掌門教育（ZME）跌5.6%。

知情人士表示，新規旨在減輕學生負擔，同時降低家庭生活成本以提高出生率。新規下星期公佈後，預計會在下個月開始實行。北京、上海和其他城市將會試行禁止在寒暑假進行線上或線下的校外培訓。知情人士又指，「行業應為最壞情況做準備」，教育培訓機構的年收入可能下降70%至80%。

新東方、思考樂等15家校外培訓機構被罰3650萬元  涉虛假宣傳、價格欺詐【下一頁】

中國的教育培訓行業面臨「強監管」，國家主席習近平上周表示，學生基本的學習應由學校承擔，「不能在學校裡不去做，反而出去搞校外培訓了，這樣就本末倒置了。現在教育部門正在糾正這種現象。」

教育部最新宣布成立校外教育培訓監管司，將會同有關方面擬訂校外教育培訓機構相關標準和制度並監督執行，指導規範面向中小學生的社會競賽等活動。

多隻教育股近期在港股、美股急跌，龍頭好未來（美：TAL）近兩個月股價腰斬，累跌逾5成，新東方（美：EDU）累跌36%。在港股上市的思考樂教育 （01769） 累跌42%，卓越教育 （03978） 累跌41%。

報道指，擬將出台的新規主要針對幼稚園至12級（K12）的校外教育培訓。假期及周末培訓禁令預計會在9個直轄市或省份試行12個月，包括北京、上海、江蘇等地，再在全國推行。

有指至少一間教育培訓機構涉及數十億美元的融資，因監管新規受阻。

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編輯：陳健婷

 

港股 卓越教育集團（03978） 美股 好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 教育股 新東方（美：EDU） 思考樂教育（01769）

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