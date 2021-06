【美俄峰會】拜登普京會前握手示好 但外界期望不高（不斷更新）

美俄峰會本港時間周三(16日)晚上7時半展開,美國總統拜登與俄羅斯總統普京會前握手示好。拜登及普京分別先在別墅外會見記者,隨後雙方進入別墅,並在舉行閉門會晤前,讓傳媒拍照及採訪。

拜登表示,「我一向認為面對面會談最好。」(I think it's always better to meet face-to-face.)

普京則稱,「希望這次會談具建設性。」(I hope our meeting will be productive.)

拜登及普京會前已不約而同表示,希望美俄峰會有助美俄關係變得更穩定。惟美俄在地緣政治、黑客、選舉干預等多項議題上仍存在嚴重分歧,美俄兩國及外界對美俄峰會取得突破的期望偏低。

【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 【下一頁】

【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼? 【下一頁】

美方官員透露,拜登(Joe Biden)及普京(Vladimir Putin)於日内瓦時間周三下午1點半(本港周三晚上7點半)開會,會議時間料持續4至5小時。

美俄峰會詳情

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

拜登與普京會面期間料不會設正式用餐時間,料是次會晤氣氛會較嚴肅冷淡。

當拜登乘坐空軍一號飛往日内瓦時,一名華府高級官員表明美方預計是次美俄峰會不會取得大量成果。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)則表示,他不肯定雙方這次能否促成任何協議(not sure that any agreements will be reached)。

美俄兩國關係近年持續惡化,加上俄羅斯2014年吞併克里米亞、2015年軍事介入敍利亞内戰、遭美方指控干預2016年美國總統大選,兩國關係更是雪上加霜。外界認為拜登和普京在會晤期間,難就上述議題取得共識。

拜登早前更直稱普京為殺人兇手(killer),促使美俄關係變得更緊張。俄羅斯召回駐美大使磋商,美方也於4月召回駐俄大使。

如何處理外交問題也成為這次會晤焦點。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示,兩國總統屆時將會決定是否重新派駐大使。

【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾 【下一頁】

雖然美俄雙方在上述領域或存嚴重分歧,但外界估計兩國在軍備控制方面有較大可能取得進展。美俄兩國今年2月將《新削減戰略武器條約》(START)延長5年,限制戰略核彈頭的部署和運輸。

美國智庫卡內基莫斯科中心總監特列寧 (Dmitri Trenin)也對美俄峰會不寄予厚望,只預計峰會主要成果是確保美俄不會發生軍事衝突。

俄羅斯前外交官弗羅洛夫(Vladimir Frolov)則認為,普京希望能建立互信尊重的關係,期望獲得與60至80年代的蘇聯領袖同等的待遇,可獲美方象徵式承認美俄在地緣政治方面處於平等地位。

弗羅洛夫估計如能做到上述這點,俄方願意在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼入獄、互換囚犯等方面作出相應的讓步。

普京2018年與時任美國總統特朗普(Donald Trump)於芬蘭僅由翻譯陪同下進行單對單會晤,兩人於會後更出席聯合記者會。但是次拜登與普京料不會單對單會面,而美方為免讓普京有發揮機會,也拒絕於會後舉行聯合記者會。

責任編輯:鄭錦玲