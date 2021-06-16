【美俄峰會】拜登普京會前握手示好 但外界期望不高（不斷更新）

美俄峰會本港時間周三（16日）晚上7時半展開，美國總統拜登與俄羅斯總統普京會前握手示好。拜登及普京分別先在別墅外會見記者，隨後雙方進入別墅，並在舉行閉門會晤前，讓傳媒拍照及採訪。

拜登表示，「我一向認為面對面會談最好。」（I think it's always better to meet face-to-face.）

普京則稱，「希望這次會談具建設性。」（I hope our meeting will be productive.)

拜登及普京會前已不約而同表示，希望美俄峰會有助美俄關係變得更穩定。惟美俄在地緣政治、黑客、選舉干預等多項議題上仍存在嚴重分歧，美俄兩國及外界對美俄峰會取得突破的期望偏低。

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美方官員透露，拜登（Joe Biden）及普京（Vladimir Putin）於日内瓦時間周三下午1點半（本港周三晚上7點半）開會，會議時間料持續4至5小時。

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拜登與普京會面期間料不會設正式用餐時間，料是次會晤氣氛會較嚴肅冷淡。

當拜登乘坐空軍一號飛往日内瓦時，一名華府高級官員表明美方預計是次美俄峰會不會取得大量成果。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，他不肯定雙方這次能否促成任何協議（not sure that any agreements will be reached）。

美俄兩國關係近年持續惡化，加上俄羅斯2014年吞併克里米亞、2015年軍事介入敍利亞内戰、遭美方指控干預2016年美國總統大選，兩國關係更是雪上加霜。外界認為拜登和普京在會晤期間，難就上述議題取得共識。

拜登早前更直稱普京為殺人兇手（killer），促使美俄關係變得更緊張。俄羅斯召回駐美大使磋商，美方也於4月召回駐俄大使。

如何處理外交問題也成為這次會晤焦點。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，兩國總統屆時將會決定是否重新派駐大使。

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雖然美俄雙方在上述領域或存嚴重分歧，但外界估計兩國在軍備控制方面有較大可能取得進展。美俄兩國今年2月將《新削減戰略武器條約》（START）延長5年，限制戰略核彈頭的部署和運輸。

美國智庫卡內基莫斯科中心總監特列寧 （Dmitri Trenin）也對美俄峰會不寄予厚望，只預計峰會主要成果是確保美俄不會發生軍事衝突。

俄羅斯前外交官弗羅洛夫（Vladimir Frolov）則認為，普京希望能建立互信尊重的關係，期望獲得與60至80年代的蘇聯領袖同等的待遇，可獲美方象徵式承認美俄在地緣政治方面處於平等地位。

弗羅洛夫估計如能做到上述這點，俄方願意在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼入獄、互換囚犯等方面作出相應的讓步。

普京2018年與時任美國總統特朗普（Donald Trump）於芬蘭僅由翻譯陪同下進行單對單會晤，兩人於會後更出席聯合記者會。但是次拜登與普京料不會單對單會面，而美方為免讓普京有發揮機會，也拒絕於會後舉行聯合記者會。

責任編輯：鄭錦玲