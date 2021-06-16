【美俄峰會】峰會同意重新互派大使　為緊張關係降溫（不斷更新）

美俄同意為緊張關係降溫，美國總統拜登和俄羅斯總統普京周三在首次峰會上，同意恢復軍備控制談判，並且同意各自的大使返回職位。這標誌著兩國自四月以來一直中斷的外交關係恢復。

目前，俄羅斯駐美國大使安東諾夫和華盛頓駐莫斯科大使沙利文，均沒有駐守在崗位上。

在拜登宣布新一輪美國制裁旨在懲罰俄羅斯去年對美國政府機構的大規模網絡攻擊後，兩人於今年春天被召回。

美俄峰會本港時間周三（16日）晚上7時半展開，美國總統拜登與俄羅斯總統普京會前握手示好。拜登及普京分別先在別墅外會見記者，隨後雙方進入別墅，並在舉行閉門會晤前，讓傳媒拍照。

本港晚上10時左右，白宮向傳媒表示，兩人首部分會面已經結束，會議為時約2小時。雙方休息45分鐘後，將會舉行第二部份會議，雙方將會各自派出5名官員。

首部分會議出席者除了拜登（Joe Biden）、普京（Vladimir Putin）及兩人繙譯外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也有列席會議。

拜登在開場發言中，形容今次峰會是「兩個大國」之間的討論，正嘗試與俄羅斯確定在哪些方面有涉及共同利益，直言「我一向認為面對面會談最好。」（I think it's always better to meet face-to-face.）

普京則感謝拜登提議兩人會晤，指俄美關係涉及大量問題，而這些需要高層次的討論，希望這次會談富有成效。（I hope our meeting will be productive.）

對於在場記者問及普京是否可信時，拜登一度點頭回應之事，白宮其後澄清，拜登當時的舉動，明顯並非回應任何人的提問，只是向記者點頭表示感謝。

普京則未有回應在場記者的提問，包括他是否畏懼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。

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拜登及普京會前已不約而同表示，希望美俄峰會有助美俄關係變得更穩定。惟美俄在地緣政治、黑客、選舉干預等多項議題上仍存在嚴重分歧，美俄兩國及外界對美俄峰會取得突破的期望偏低。

美方官員透露，拜登及普京於日内瓦時間周三下午1點半（本港周三晚上7點半）開會，會議時間料持續4至5小時。

美俄峰會詳情

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拜登與普京會面期間不會設正式用餐時間，料是次會晤氣氛會較嚴肅冷淡。

當拜登乘坐空軍一號飛往日内瓦時，一名華府高級官員表明，美方預計是次美俄峰會不會取得大量成果。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，他不肯定雙方這次能否促成任何協議（not sure that any agreements will be reached）。

美俄兩國關係近年持續惡化，加上俄羅斯2014年吞併克里米亞、2015年軍事介入敍利亞内戰、遭美方指控干預2016年美國總統大選，兩國關係更是雪上加霜。外界認為拜登和普京在會晤期間，難就上述議題取得共識。

拜登早前更直稱普京為殺人兇手（killer），促使美俄關係變得更緊張。俄羅斯召回駐美大使磋商，美方也於4月召回駐俄大使。

如何處理外交問題也成為這次會晤焦點。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，兩國總統屆時將會決定是否重新派駐大使。

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雖然美俄雙方在上述領域或存嚴重分歧，但外界估計兩國在軍備控制方面有較大可能取得進展。美俄兩國今年2月將《新削減戰略武器條約》（START）延長5年，限制戰略核彈頭的部署和運輸。

美國智庫卡內基莫斯科中心總監特列寧 （Dmitri Trenin）也對美俄峰會不寄予厚望，只預計峰會主要成果是確保美俄不會發生軍事衝突。

俄羅斯前外交官弗羅洛夫（Vladimir Frolov）則認為，普京希望能建立互信尊重的關係，期望獲得與60至80年代的蘇聯領袖同等的待遇，可獲美方象徵式承認美俄在地緣政治方面處於平等地位。

弗羅洛夫估計如能做到上述這點，俄方願意在俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼入獄、互換囚犯等方面作出相應的讓步。

普京2018年與時任美國總統特朗普（Donald Trump）於芬蘭僅由翻譯陪同下進行單對單會晤，兩人於會後更出席聯合記者會。但是次拜登與普京料不會單對單會面，而美方為免讓普京有發揮機會，也拒絕於會後舉行聯合記者會。

責任編輯：鄭錦玲