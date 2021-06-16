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【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10%　調升多隻地產股目標價（附個股目標價）

股市 19:44 2021/06/16

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【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10%　調升多隻地產股目標價（附個股目標價）

受惠香港通關在望，加上傳統上本港地產股在通脹升溫期間表現理想，美銀重申看好本港地產股前景，當中最看好住宅表現，除受本土需求帶動，通關後的潛在內地需求也可成為「添加劑」，因此調高本港今年樓價預測，由原本0%至5%，調整為升5%至10%。

標普料今年住宅樓價升5%，詳見【下一頁】

美銀稱，零售市道方面，內地旅客來港的復甦過程料緩慢，但初期通關料仍會有正面效應，同時市場對於下半年內地奢侈品市場面對嚴重競爭的憂慮亦過大，因通關過程應會逐步放寬，首先放寬的預計是商務旅客，一般旅客的放寬料仍需要一段時間，才能回復正常。

按圖看美銀對地產股最新看法

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不過，美銀維持看淡寫字樓前景，因空置率處於16年高位，而且2022至2023年約有800萬平方呎的新寫字樓供應，令市場競爭更激烈。

綜合樓市前景及估值，美銀偏好發展商股多於收租股，並調升長實 （01113） 評級，由「中性」升至「買入」，目標價升至64元。美銀解釋，長實肯定會是通關受惠股，英國的疫苗接種比率又高，加上其飛機租賃業務大部分是窄體機，意味可得益於境內旅遊復甦。除長實外，新地 （00016） 也是美銀首選。

相關文章：【香港樓市】恒地李家誠：對樓市看法正面　有意競投中環海濱道地皮

相關文章：【長和系AGM】長實李澤鉅：樓市中長線平穩向好　繼續物色地產及固定收益項目進行收購

 

港股 大行報告 發展商 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 樓價 受惠股 目標價 零售 本港地產股

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