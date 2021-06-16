【緣份到了@iM網欄】不如觀心 求人不如求己  

蘇軾和好友佛印禪師一起在郊外散步時，途中看到一座觀音的石像，佛印立即合掌禮拜觀音。

蘇軾順著佛印禪師禮拜的地方看去，看到這尊觀音石像與別處的觀音像完全不同。

別處的觀音都是一手執仙草，一手執凈瓶，而這尊觀音石像卻一手豎掌，一手執念珠。

蘇軾不解地問佛印禪師：我們掛著念珠念的佛號是南無觀世音菩薩，那麼，觀音手執念珠念的是誰呢？

佛印禪師淡然一笑：衪念的是南無觀世音菩薩。

蘇軾一臉的迷惑：衪怎麼能自己念自己呢？

佛印禪師：「衪比我們更清楚，求人不如求己。」

人生是自己的，別人再強大，也是別人，自己再不堪，也是自己。

依靠別人而活，始終活不出真實的自己。

人們常說：自助者天助。一個人只要相信並充分依靠自己的力量，自立自強，便沒有克服不了的困難。

世界上真正能拯救和幫助自己的人只有自己。

不是什麼事情向佛菩薩許下心願就可以了，更不是臨時抱佛腳。

不論別人怎麼對你，你的命運始終掌握在你自己的手裏。

別人對你熱也好，冷也好，你要讓自己的體溫穩定在三十七度，如果你連自己的喜怒哀樂都要寄託在別人對你的態度上，你不是活得很悲慘嗎？

恭聞法音《心動著境即是魔，隨緣分別則無定》其中一個內容提到 ~ 因分別對方語誤解而煩惱，即是我執魔

當對方在罵人，或在批評人，或在咒罵某種東西，或者兩人交談某種事情，而你聽到了產生誤解，以為對方是在「指桑罵槐」，自己對號入座」，認為對方說的是自己，這個時候你產生罣礙了，心裡頭想「你怎麼這樣講法、這樣看法呢，我明明是如何如何對他好，他為什麼要這樣對我啊！」就這樣因誤解而產生罣礙、煩惱，甚至痛苦，此時此刻人家無意傷你，但卻因為言語誤解而傷害到自己，這是自己的「魔」！

大家有沒有試過，工作上跟新同事接觸和合作，在磨合期間容易發生語言間的誤會做成分歧、矛盾和磨擦，甚至不自覺地對他們產生偏見。其實這些小誤會都可以解決的，視乎彼此能否開心見誠，主動向另一方表示關切之情。

一日三審，在自省時發現自己有這種壞習慣，提醒自己不要執著「眼」看到的是什麼字，「耳」聽到的是什麼話，而是先從好的方面去想，用平常心去對待每一件事，久而久之，誤會少了，煩惱少了，人與人之間的相處更融合了。

更多緣份到了@旺秋的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！