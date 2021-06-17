【樓市熱話】「租租」望住樓價不斷升　又儲不到錢　為何不上車？　網民：樓市這麼瘋為甚麼要入市？

香港樓價高企，有不少人寧願一直租樓，都不願「上車」供樓。近日在討論區，就有網民以「真心一問 租租（只租不買人士的暱稱）的你看著樓價不斷升有甚麼感覺」為題，認為「租租」儲不到錢，又看著樓價，到最後還要一無所有，為甚麼不「上車」？

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事主對「租租」的想法：

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帖文一出，有不少網民就替「租租」說話，認為只租不買是個好方法，、「樓市這麼瘋為甚麼要入市？不買樓都可以被人批鬥」、「如果是正正常常打份工，確實是需盡快儲首期，之後買樓供30年儲個資產較穩陣，但長租那群人，當中不乏高收入人士，他們本身收入高，亦可能需要有筆靈活的資金去做周轉，所以是不同模式，不能一概而論」、「樓主傻子，現在樓價不斷升租金不斷減， WINWIN才真」、「樓主一定不懂機會成本」、「無知一問，沒有打算生小孩，不用留層樓給下一代，有甚麼會驅使我需要付首期出去買樓再供樓？租樓住，又是給差不多的錢，住到不喜歡隨時可以換其他地方住，有問題？」

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責任編輯：黃苑筠