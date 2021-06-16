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【疫苗接種】豐田汽車高效率生產法則　提升打針效率

商業 19:00 2021/06/16

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豐田汽車把其汽車生產思維，用於疫苗接種上

日本職場亦開始疫苗接種計劃，一向以高效率見稱的豐田汽車把其汽車生產思維，用於疫苗接種上，更為其他企業提供支援，以提升職場疫苗接種的效率。

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豐田汽車的「豐田生產方式」令其汽車製造流程大幅減少庫存及浪費，既可降低成本及交貨期，又可提高產品品質。據日本共同社報道，豐田汽車把這套管理方針運用於疫苗接種流程，更為豐田市的接種場所仔細規劃流程，例如用10秒為接種者捲起衣袖、90秒注射等。

該場所又設計出最便捷的移動路徑，減少接種者來來回回的時間，充分利用指示牌引導方向。即使場內的工作人員較少，亦可確保整個流程暢通無阻。

豐田汽車利用其「豐田生產方式」，成功加快疫苗接種的效率，下一步亦會為其他企業提供接種支援。該企將會為沒有交易和資本關係的企業提供免費支援，傳授高效率接種流程等經驗。豐田汽車希望可以使規模較小的企業亦可更容易開始職場接種，亦為地方政府減輕負擔。

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責任編輯：葉泳珊

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