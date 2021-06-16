【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊

▲ S⁺ REWARDS及Olympian Kids會員，可以優惠積分率先試用服務。

父親節將至，子女都想送一份有心意的禮物給爸爸。信和集團（00083）旗下奧海城，為進一步推動STEM教學及MAKER文化，於OC STEM Lab引入多部器材，包括電腦刺繡縫紉機及皮革壓印機，並定期舉辦STEM工作坊。

由6月18日至20日期間，S⁺ REWARDS及Olympian Kids會員，可以優惠積分率先試用服務。製作一件個人化的禮物，作為父親節禮物。

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電腦繡字服務詳情：

所需分數（每個圖案）：

Olympian Kids會員： 1000分 （原價3,000分）

S⁺ REWARDS會員： 10點數 （原價30點數）

訂製流程：

1.繡字產品必須於奧海城商戶購買，製作前須出示產品購物發票，發票須於2021年6月1日起由奧海城商戶發出

2.會員帶同需繡字產品及相關發票，到OC STEM Lab，並由工作人員評估產品是否合適進行繡字製作後，即可安排製作，可於即日領取產品。

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皮革烙印詳情：

所需分數（每個圖案）：

Olympian Kids會員： 1000分 （原價3,000分）

S⁺ REWARDS會員： 10點數 （原價30點數）

訂製流程：

1.文字壓印產品必須於奧海城商戶購買，製作前須出示產品購物發票，發票須於2021年6月1日起由奧海城商戶發出

2.會員帶同需壓印之產品及相關發票，到OC STEM Lab，再由工作人員評估產品是否合適進行壓印製作後，即可安排製作，可於即日領取產品。

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責任編輯：馬意文