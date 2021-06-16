  • 32°C
香港時間 : 2021616日 (三) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節優惠】奧海城推動STEM教學及MAKER文化　定期舉辦STEM工作坊

商業 18:25 2021/06/16

分享：

S⁺ REWARDS及Olympian Kids會員，可以優惠積分率先試用服務。

父親節將至，子女都想送一份有心意的禮物給爸爸。信和集團（00083）旗下奧海城，為進一步推動STEM教學及MAKER文化，於OC STEM Lab引入多部器材，包括電腦刺繡縫紉機及皮革壓印機，並定期舉辦STEM工作坊。

由6月18日至20日期間，S⁺ REWARDS及Olympian Kids會員，可以優惠積分率先試用服務。製作一件個人化的禮物，作為父親節禮物。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

電腦繡字服務詳情：
所需分數（每個圖案）：
Olympian Kids會員： 1000分 （原價3,000分）
S⁺ REWARDS會員： 10點數 （原價30點數） 

訂製流程：
1.繡字產品必須於奧海城商戶購買，製作前須出示產品購物發票，發票須於2021年6月1日起由奧海城商戶發出

2.會員帶同需繡字產品及相關發票，到OC STEM Lab，並由工作人員評估產品是否合適進行繡字製作後，即可安排製作，可於即日領取產品。

【跨界搞環保】Deliveroo戶戶送贊助企業客戶　夥本地初創上門回收廢物

皮革烙印詳情：
所需分數（每個圖案）：
Olympian Kids會員： 1000分 （原價3,000分）
S⁺ REWARDS會員： 10點數 （原價30點數） 

訂製流程：
1.文字壓印產品必須於奧海城商戶購買，製作前須出示產品購物發票，發票須於2021年6月1日起由奧海城商戶發出

2.會員帶同需壓印之產品及相關發票，到OC STEM Lab，再由工作人員評估產品是否合適進行壓印製作後，即可安排製作，可於即日領取產品。 

【疫市培訓】建造業議會「中級技工培訓計劃」下周舉行招募日　 工地實習月薪至少13,400元

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】印度中小企受疫情衝擊　逾2千萬間於去年倒閉
2021/06/13
【疫市營商】印度中小企受疫情衝擊　逾2千萬間於去年倒閉
【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬
2021/06/15
【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬
【疫市營商】口罩需求日益減少　生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠
2021/06/15
【疫市營商】口罩需求日益減少　生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠

你可能感興趣

【疫市營商】印度中小企受疫情衝擊　逾2千萬間於去年倒閉
16:38 2021/06/13
【疫市營商】印度中小企受疫情衝擊　逾2千萬間於去年倒閉
【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬
16:30 2021/06/15
【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬
【疫市營商】口罩需求日益減少　生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠
17:00 2021/06/15
【疫市營商】口罩需求日益減少　生產商霍尼韋爾關閉2間N95工廠
文娛藝術 STEM 產品 奧海城 Olympian City 信和 父親節 服務 工作坊

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場