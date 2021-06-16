【5G】Ericsson最新報告預計　今年年底全球5G用戶數量將突破5.8億

▲ 近日瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）發布最新報告，預計到2021年底，全球5G用戶數將從去年的2.2億上升到5.8億，到2026年將增加到35億。

5G流動通訊服務在世界各地推出已有一段時間，用戶數目也不斷上升。近日瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）發布最新報告，預計到2021年底，全球5G用戶數將從去年的2.2億上升到5.8億，到2026年將增加到35億。

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Ericsson最新的評估報告指出，智能手機用戶每月平均使用超過10GB的數據，而2021年第1季度移動網絡數據流量相比2020年第1季度，增長了46%。至於5G網絡服務，Ericsson預計到2021 年年底全球5G用戶規模將超過5.8億，比2020年的2.2億高出1倍。而到2026年底，全球預計會有35億5G用戶，約佔所有用戶的40%。

報告顯示，包括中國在內的東北亞地區，是現時擁有最高的5G用戶占比。其次則是北美。Ericsson預計到2026年，北美地區的5G用戶比例將達到84%，為全球所有地區最高。波斯灣地區國家的5G用戶比例在2026年，也將為73%；西歐則為69%。

Ericsson網路部門主管Fredrik Jejdling表示，5G接納程度因地區而異，由於中國、美國等市場的5G部署速度相較領先，因此中國去年在5G開發上較其他國家快速，但現時各國已經開始趕上。

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責任編輯：曾曉汶