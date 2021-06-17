【樓市熱話】近年接手家族生意　驚覺劏房生意好賺錢　月入20萬　網民：劏房業主很缺德

香港土地問題嚴重，不少貧窮階層都要住劏房。近日就有些劏房業主在討論區發帖，以「劏房生意原來真係好好賺」為題，指自己近這1、2年全力幫家人打理生意，才發現出租劏房很賺錢，訴說出租劏房的賺錢之道。

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事主經歷：





















帖文一出，即引來網民熱議，不少網民在責罵事主，「劏房業主真是很缺德，早幾年家中樓上裝修了做劏房，改了水渠位，結果樓上漏水漏到家中的天花爛了，還要不認」、「收多點水電費？即是樓主騙人、『報大數』」、「我鄉下的狗都住得比香港人的大」

亦有網民指質疑現在做劏房生意不一定賺，「好多年前買下就是賺錢」、「現在裝修也不平宜，租客很懂的，整潔裝修，4年左右才回本，多就賺錢，一兩個單位就不是好賺」

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不過，有網民認為事主從事劏房生意沒有錯，「市場有供有求」、「根本現在香港對劏房的需求好大才會導致這麼多劏房，要解決這個問題唯有增加房屋供應，有正常既的房屋誰想住劏房」、「其實劏房是必需品，沒有劏房窮人真是要訓街」、「就係好多人不跟父母住，20歲就怎樣都要搬出來，不看看自己褲袋有多少錢，走去幫業主供劏房，業主供完又買多間，租金高樓價自然跟住上」

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責任編輯：黃苑筠