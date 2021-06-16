屯馬綫效應勢促樓市升溫　沿綫供應將成焦點　美聯︰全年樓價升幅可達15%

上半年本港樓市升勢凌厲，一二手交投齊升，隨著屯馬綫將於本月底全綫通車，市場預計樓市將受惠屯馬綫效應繼續向升。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著本港疫情緩和，經濟表現逐步向好，預期樓價可望短期內破頂，料下半年升勢將會在利好因素的「新引擎」刺激提速上升。他指出，樓價下半年有望錄9%升幅，預測全年樓價升幅更調高至約15%，料下半年一二手交投分別創2年半及9年新高。

美聯回顧2021年上半年市況，指樓市一二手交投齊升。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，估計今年上半年新盤銷售量將錄得8,700伙，以每半年計，創出2019年上半年後的2年新高。至於二手交投，根據數據預測上半年二手住宅成交量將錄得33,700宗，同樣以每半年計算，創出8年半新高。樓價方面，美聯樓價指數最新報173.04點，本年迄今樓價已累升約5.85%，較2019年歷史紀錄高位176.88點只相距約2.17%。布少明表示，按目前樓市走勢及市場環境，後市表現將相當樂觀。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

預測下半年樓市走向，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，屯馬綫即將全線通車，參考過去鐵路線經驗，將會對沿線樓市帶來支持。自屯馬線第一期於去年2月通車後，沿線已見不少屋苑交投跑贏大市。以第一期通車前15個月及通車後15個月二手住宅註冊量作比較，鑽石山站的星河明居的註冊大升83.7%；車公廟站溱岸8號亦升65.1%；大圍站名城則升53.8%，沙田第一城也上升51.7%。上述屋苑註冊量的升幅，皆較全港同期二手註冊量升42.6%為高，反映基建帶動二手交投跑贏大市。

一手新盤供應方面，預期今年底前全新盤潛在供應單位總數有近2.2萬伙，帶動新盤持續熱銷。按區域劃分，元朗及天水圍佔最多，涉及約4,695伙，其次為啟德及紅磡，涉及4,491伙，第3位則為將軍澳及西貢，佔約3,441伙，故上述區域為供應重鎮，亦為樓市焦點區域。

美聯物業住宅部營運總監張子存亦指出，屯馬綫當中規劃最完善的區域首推啟德區，該區生活配套完善，未來該區消閒購物齊備之外，政府新稅務大樓亦坐落啟德區，帶來不少就業機會，而啟德體育園將提供國際級體育比賽及表演場地，連同一系列配套設施，對該區發展及樓市前景看高一線，本地客、重視規劃配套的「新香港人」及內地客將繼續鍾情該區。今年首5個月啟德區新盤銷售量錄得約1,100伙，成為銷售量三甲區域之一，而目前啟德區有多逾3,570伙單位部署推售，當中以剛獲批預售樓花同意書，涉及1,059伙的維港1號最受注目。張子存續指，相信維港1號會是屯馬綫通車後的指標性屋苑，發展商有機會在屯馬綫效應下調整樓價，預期通車後整體樓價升幅走勢會比之前快。

談及下半年利好樓市的因素，布少明指出，除屯馬綫等重要基建設施外，更重要的是本港疫情緩和，經濟前景轉為樂觀，資金投放磚頭，目前已不乏本地及「新香港人」支持樓市。若今年內成功「通關」，北水南下，內地買家來港入市，將會進一步刺激樓市需求，成為利好樓市的催化劑。

此外，低息環境持續，H按在低位徘徊及P按短期上升機會不大，加上估計未來5年平均每年落成量約1.8萬伙，較99至03年供應高峰期平均每年低逾3成。此外，新一年賣地目標僅1.29萬伙，較數年前1.8萬伙目標減少近3成，故預期私樓供應短期難大增。一系列利好因素促使樓市繼續向上，布少明估計樓價最快可於7月突破歷史高位，再創新高。

延伸閱讀︰【有相睇】夠闊絡又連裝修 買家斥605萬買柴灣居屋 業主14年賺逾3倍【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機