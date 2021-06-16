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【iBond 2021】iBond首掛或高見105元、速袋2年利息　二手買賣需轉倉宜預留時間

Hot Talk 17:55 2021/06/16

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【iBond 2021】專家：iBond首掛或高見105元、速袋2年利息　二手買賣需轉倉宜預留時間

第8批通脹掛鈎債券iBond （新上市編號：04246） 上周截止認購，共吸引近72萬人認購、涉資約546億元，人數及認購金額雙雙創歷年新高，發行額將會提高至200億元。雖然長期持有iBond回報有機會高於2厘保底息，但綜合投資界預測，iBond首掛升幅的回報隨時超過首年利息，目前最樂觀預測更估iBond首掛或高見105元，即每手可賺500元！

【緊貼下周分配結果】iBond認購人數及凍資創歷來高　初步推算每人僅穩獲2手｜詳見【下一頁】

iBond最終配發結果將於下周一（21日）公布，但按照初步認購結果推算，凡認購2手以下均可獲足額分配，部分人則可以獲發3手。

    點擊圖片放大
    +2

預測：iBond首掛高見105元　2手即賺1000元

通脹升溫預期帶動iBond認購反應，但前提是投資者必須長期持有才可以等到通脹真正升溫，再轉化成利息收入。

但若然不想困住資金，短炒的回報隨時可以相當於全年利息、甚至更多。投資界預測，iBond首日掛牌價格介乎103元至105元不等，即每手最少有機會賺300元，收益超過iBond全年以2厘保底息分派的200元利息。若以105元計，每手收益更增至500元。以人均分得2手計，即可袋走1,000元收益。

銀行二手買賣iBond需轉倉　需預留時間

值得留意的是，經銀行認購的散戶，若要在二手市場買賣，事前需將iBond由債券戶口轉倉至股票戶口，雖然普遍銀行都豁免轉倉費用，但個別銀行則要求客戶親身到分行辦理手續，需時約2至3個工作日，而上商據悉則可以支援iBond即時轉倉。

目前，幾乎所有銀行都豁免存放在債券戶口的iBond代收利息費，但轉倉後，銀行則有可能會就iBond的利息徵收代收利息費，情況就如銀行會就股息向客戶收取手續費。

若嫌轉倉不方便，投資者可經場外方式向銀行出售iBond，但價格就會較二手市場有所折讓，而且每間銀行的場外價各異。

【長者福利】3.5厘高息銀債即將開賣、60歲都可以買　銀債5大不可不知｜詳見【下一頁】

香港中文大學商學院高級講師李兆波早前指，政府每次推出iBond如同「派糖」，他認為市民更加要考慮即日鮮抑或長期持有。他估計，新一批iBond首日掛牌或有機會升至103元，而他個人就偏好持有至到期。

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債券 股票 iBond 二手市場 轉倉 香港 即日鮮 通脹 銀行

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