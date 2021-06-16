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【樓市現象】睇樓3小時即扑槌　660萬速購淘大花園

股樓投資 17:53 2021/06/16

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樓價愈來愈旺，不少買家為免遲買更貴，紛紛加快入市。及至近期，有買家睇樓3小時後，即火速入市。美聯物業黃家明說，九龍灣淘大花園I座高層08室，實用面積378平方呎，兩房間隔，內櫳企理，吸引同區分支家庭洽購，他們睇樓3小時後，即拍板以660萬元承接，實用呎價約17,460元。  

淘大花園向來是上車屋苑，皆因入場銀碼相對其他市區大型屋苑低，而且交通便行，除了鄰近港鐵九龍灣站，附近亦有不少巴士和小巴，前往港九新界各區。加上，淘大花園鄰近淘大商場、德福廣場，購物消閒十分便利。不過，屋苑於1981年至1987年期間入伙，樓齡已達34至40年。 

資料顯示，原業主於2014年3月以393.8萬元購得上址，現轉手賺約266.2萬元，物業期內升值約68%。 

【有相睇】夠闊絡又連裝修　買家斥605萬買柴灣居屋　業主14年賺逾3倍【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 淘大花園 九龍灣 美聯物業

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屯馬綫效應勢促樓市升溫　沿綫供應將成焦點　美聯︰全年樓價升幅可達15%

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