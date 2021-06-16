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【MPF】「懶人基金」上月勁吸資 專家指MPF成員轉趨審慎

Hot Talk 17:42 2021/06/16

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上月除了中港股票受捧外，環球股票及懶人基金也勁吸資，反映打工仔分散風險。

五窮月全球股市在動盪中險升，強積金（MPF）擺脫魔咒，平均回報升約1%，MPF專家、積金評級公司指，上月俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS）勁吸金，佔淨流入額23%、或9億元，專家指，反映打工仔面對疫後波動市轉趨審慎，寧可揀股債均衡布局的產品，冀攻守兼備。

積金評級剛發表5月份的強積金資產類別資金流摘要，且簡述重點，包括：強積金市場在5月份錄得約39.34億元的資金淨流入，令總資產上升至約1.216萬億元，再創月尾的歷史新高，這亦相當於人均身家約267,728元，成員平均帳戶結餘創歷史新高。各類基金中，上月最多資金淨流入是中港股票基金，在5月份吸引淨流入總額的25.1％。環球股票基金緊隨其後，吸金20.2％。

今年MPF表現暫勁彈5%【下一頁

相反，走資最勁是保守基金和保證基金，資金淨流出佔5月份強積金資金淨流出總額的8.9％。此外，約佔MPF總資產6.3%的預設投資策略基金，持續吸引大量資金流入，在5月份錄得強積金資金淨流入總額的22.9%，或9億元。

論及供應商，宏利及永明金融是5月份強積金資金流的大贏家，吸引淨流入總額近82％。在成分基金層面上，永明彩虹強積金計劃的港股基金、以及大中華股票吸資最勁，佔上月資金淨流入總額的19.9％。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）強調，MPF成員對股市的信心持續強勁，而永明金融和宏利的主導地位，因兩保險商提供多種基金選擇，5月份每100元的強積金資金淨流入總額中，接近82元的資金淨流入上述兩公司。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

A股 港股 強積金 退休組合
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