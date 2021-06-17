誕10胞胎南非婦下落不明 男伴始終未見子女疑有詐

早前一名南非37歲婦女聲稱自己誕下10胞胎，將有望打破健力士世界紀錄大全。但相隔不足兩星期，事情卻峰迴路轉。婦女的伴侶表示自孩子出生後，他就沒有見過對方及嬰兒，不相信女子誕下10胞胎，目前已通報失蹤人口並立案調查。

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南非37歲婦女西索爾（Gosiame Thamara Sithole）於6月初聲稱，誕下分別7男3女的10胞胎，有望打破早前馬里女子剖腹誕下9胞胎的世界紀錄，亦成為全球焦點。西索爾的紀錄一直未被證實，其伴侶索特西（Tebogo Tsotetsi）最近公開表示，無法聯絡西索爾，目前處於失蹤狀態，最後一次見她已是在6月7日入院分娩前。

據悉，由於新冠疫情肆虐，自西索爾誕下孩子後，索特西一直無法與她及孩子見面，只能通過Whatsapp交流，沒有親眼所見過西索爾誕下的10胞胎。索特西家人發表聲明指，索特西曾多次嘗試探望其妻子及嬰兒，但西索爾拒絕透露其下落及嬰兒情況，只憑單方面說詞，難以證實10胞胎存在。

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索特西家人表示，除非西索爾提出證據，否則難以認為10胞胎存在。他們為此事帶來的不便而道歉，呼籲外界停止向他們捐款。索特西已通報西索爾失蹤，警方正立案調查。當地政府官員此前已表示，無法找到有婦女誕生10胞胎的出生證明。

責任編輯：郭麗明