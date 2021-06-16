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【新股IPO】奈雪的茶擬周五招股　集資約39億元

股樓投資 19:05 2021/06/16

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奈雪的茶盛傳已久要來香港上市，這一天終於等到了。奈雪的茶早前已成功闖關，並料將於星期五（18日）開始招股，據悉奈雪的茶計劃集資5億美元（約39億港元），並由摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

【新股IPO】時代天使6699首日掛牌升1.3倍 一手帳面賺4.56萬元 成歷年第二大賺錢新股，見【下一頁】

根據奈雪的茶初步招股文件顯示，因為在六年前受到中國茶文化及全球連鎖咖啡店啟發，在深圳開第一間店，2017年有44間店鋪，到2020年9月已增至422間，覆蓋中國61個城市，以及香港及日本各有一間，標榜已成為年輕人的潮流標誌。

截至去年9月底止9個月，奈雪的茶虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

延伸閱讀：騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲

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記者：張以正

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