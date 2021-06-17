【疫市營商】香港企業B2B銷售壞帳率急增300%　使用信用位列亞軍

▲ 香港企業營商著重商譽，去年更持續提供貿易信用。

香港企業營商著重商譽，去年更持續提供貿易信用。有調查指，港企在信用銷售即分期付款、延期付款等方式，向單位或個人銷售商品或服務的信用交易方式中，在亞洲經濟體中僅次新加坡。

港企營商，維持信用尤為重要。信用保險商Atradius（安卓）最新發表一份企業付款習慣的「付款習慣評量表」年度調查中，香港於使用信用方面仍位列第二位，信用銷售佔全部B2B銷售的57%，僅次於新加坡平均值的59%。

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當中，香港信用銷售在個別行業方面，尤以耐用消費品行業、紡織或服裝行業，分別錄61%和66%，更高於亞洲區平均值的58%和57%。

然而，香港企業的壞帳率急增。調查發現，香港4%的B2B銷售未付發票遭撤銷（即壞帳），與去年比較急增300%。惟事實上，香港還款期只有37天，較去年的43天縮短的同時，更成為亞洲區內最短的還款期，皆因區內平均還款期54天。

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規避風險反應好？ 香港還款期由43天縮減37天

不過，該數據反映本地企業趨向於規避風險，尤其是對比起亞洲其他地區。當中，更有65%香港企業，要求客戶在30天內還款，較去年的數字49%錄顯著增長，區內平均值為54%。

相比之下，中國內地受訪企業的付款期限，平均值為自開立發票起 67天。而付款期限越長，代表客戶違約的風險越大。

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展望未來幾個月業務表現的改善，香港企業明顯較亞洲同行悲觀，港企業預期業務惡化，是亞洲其他地區的兩倍以上之多，香港為14%，區內平均值為5%；只有26%的港企預期未來幾個月業務會有改善，亞洲其他地方則為52%。相比之下，中國有更多企業（55%） 預計其經營業績（銷售額和利潤）會有所改善。

外判風險管理 為應收帳款回收保駕護航

受訪香港企業認為，2021年企業盈利能力有5大挑戰，包括：

1. 維持充足現金流

2. 控制成本

3. 新型冠狀病毒疫情引發的經濟危機

4. 銀行借貸限制

5. 您的產品與服務需求下跌

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Atradius香港、韓國及台灣地區行政總裁古純建議，透過採用風險管理協議，例如保理和信用保險等方法，或可保護更多香港企業，減底於今年下旬可能破產的風險。若沒有足夠現金儲備吸收大額撇銷款的企業，建議最好是尋求外判風險管理選項，從而為他們的應收帳款回收保駕護航。

責任編輯：馬意文