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特朗普想出回憶錄 書商明知有錢賺都唔敢出

環球社會熱點 17:45 2021/06/16

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不少書商憂慮特朗普寫作的内容不準確，即使明知特朗普的回憶錄定必暢銷也不敢出版。

特朗普卸任美國總統後，外界仍關注特朗普及其家人的動向。特朗普表示近期正動筆寫作，更透露有意出版一本講述其總統任期的回憶錄。但不少書商憂慮特朗普寫作的内容不準確，即使明知特朗普的回憶錄定必暢銷也不敢出版。

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現年75歲的特朗普（Donald Trump）早前發聲明，稱有兩間知名大型出版商提出非常可觀的報價，力邀他動筆撰寫回憶錄，但遭到他婉拒。特朗普沒有透露具體是哪間書商與他接洽。

特朗普與身邊的人都有意出版新書

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特朗普稱他不排除會於將來接受書商的提議，更表明自己無論如何都已經開始瘋狂寫作（writing like crazy anyway），又表示自己將會寫出一本有如聖經一樣經典的佳作。

事實上美國不少總統卸任後都會出版回憶錄，而出版商Penguin Random House（PRH）當年更豪擲6,500萬美元（約5.07億港元），奪得由美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與妻子米歇爾（Michelle Obama）撰寫的兩本書的版權。而特朗普無論是任職美國總統期間，抑或卸任後都是話題人物，由特朗普撰寫的回憶錄銷量勢必驚人。

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但美國政治新聞網站《Politico》引述消息人士指，PRH、Hachette、Harper Collins、Harper Collins等大型出版商的高層都不會考慮出版特朗普的回憶錄。

據悉，有出版商高層認為特朗普甚至不願承認他於選舉中落敗，他們將很難確保特朗普於書中所講述的内容準確無誤。也有人質疑有出版商與特朗普接洽的説法，認為特朗普早已得罪5大出版商，難以促成合作。

文學社Javelin創辦人Keith Urbahn表示，出版特朗普的書所帶來的麻煩，將會遠遠多於其帶來的收益。他指出即使書商願意冒險出版，但也要面對事實核查這方面的龐大工作量，甚至憂慮與特朗普合作會引起員工的反對。

責任編輯：鄭錦玲

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