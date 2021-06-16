【有相睇】夠闊絡又連裝修　買家斥605萬買柴灣居屋　業主14年賺逾3倍

6月份有大批白居二買家進入市場，當中面積較大的居屋單位受不少買家青睞。中原杏花邨第二分行高級分行經理鄭俊輝表示，柴灣悅翠苑一個三房單位以605萬元綠表價成交。

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成交單位為悅翠苑中層4室，實用面積645平方呎，三房間隔，望開揚山景。業主以650萬元綠表價將單位易手，實用呎價10,078元。鄭俊輝指，買家屬於同區用家，鍾情屋苑離地鐵站近，交通方便，加上單位屬區內罕有大面積居屋，又附豪華裝修。此外，買家亦考慮到樓價低於800萬元，在新按保計劃下，可申請高成數按揭，因此拍板入市。

據了解，原業主於2007年以150萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利500萬元，單位升值333%。

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