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【職場熱話】勤力同事是毒瘤 網民呼籲大家一起排擠 要告訴上司打工仔不賣命

理財智慧 13:43 2021/06/17

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上班不怕豬隊友，頂多加班收拾爛攤子，分分鐘還能令上司留下好印象。上班最怕「神」隊友，什麼都愛做，顯得自己特別沒用。近日有網民於網上討論區發文，指盡責又勤力的同事是「做爛市的毒瘤」，請大家排擠他們。

網民經歷：

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有網民用「做爛市的廉價勞工」的身份說話，指自己乖乖做事也只是想準時下班，如果學樓主一樣慢慢做就會遲下班。而且他也不是什麼都想做，明明就是因為有樓主那種人才會令他有很多工作要接手。

【樓市熱話】30多年與父母同房 上車後又被要求同住 港男大呻：點解要情緒勒索我！【下一頁

亦有網民大罵樓主，指他又懶又廢，居然還敢用藉口讓其他人一起變沒用，還要拉群結黨排擠別人。網民直言：「真係超級有毒！」有人感謝樓主，稱沒有他這種人，其他人也不能升職。

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責任編輯：張瑋婷

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