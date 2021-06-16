【大行點睇】大和重申京東「買入」評級　料社區團購業務有望帶動收入增長

大和發表研究報告，重申京東集團(09618)「買入）評級，目標價465元。該行指公司下半年在社區團購的投資將會大於上半年，但預料社區團購業務可帶動集團收入增長。另外，該行亦預料未來1至2年來自服裝的收入貢獻或會增加。該行表示，社區團購業務的投資回報率在開始運營兩個季度後持續有改善，由於集團相較同業較遲開展社區團購業務，其下半年的投資可能會較多。

由於社區團購需要本地化的供應鏈及物流能力，相信集團現有的物流網絡將會是優勢；盡管目前一些同業公司在訂單量較為領先，但管理層認為不同平台的社區團購，其用户意識並不高，相信現在仍處於競爭早期階段。此外，集團預計今年零售業務的利潤率大致同比持平；自去年起有更多品牌迴歸京東平臺，但管理層認為需要數個季度才可提高這些品牌的總交易額，故預計服裝對交易額的貢獻在未來1至2年將有更多上升空間。

大行對京東評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機