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【大行點睇】大和重申京東「買入」評級　料社區團購業務有望帶動收入增長

股樓投資 17:23 2021/06/16

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大和發表研究報告，重申京東集團(09618)「買入）評級，目標價465元。該行指公司下半年在社區團購的投資將會大於上半年，但預料社區團購業務可帶動集團收入增長。另外，該行亦預料未來1至2年來自服裝的收入貢獻或會增加。該行表示，社區團購業務的投資回報率在開始運營兩個季度後持續有改善，由於集團相較同業較遲開展社區團購業務，其下半年的投資可能會較多。

由於社區團購需要本地化的供應鏈及物流能力，相信集團現有的物流網絡將會是優勢；盡管目前一些同業公司在訂單量較為領先，但管理層認為不同平台的社區團購，其用户意識並不高，相信現在仍處於競爭早期階段。此外，集團預計今年零售業務的利潤率大致同比持平；自去年起有更多品牌迴歸京東平臺，但管理層認為需要數個季度才可提高這些品牌的總交易額，故預計服裝對交易額的貢獻在未來1至2年將有更多上升空間。

大行對京東評級及目標價：

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京東集團—SW（09618） 港股

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