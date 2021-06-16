【港交所CEO】歐冠昇：中國金融市場對外開放趨勢不變　港交所享三大獨有優勢

▲ 港交所（00388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）上任後發表首篇網誌，慶祝港交所上市21周年。

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）上任後發表首篇網誌，慶祝港交所上市21周年。歐冠昇表示，上任後經常被問到加入港交所的原因，他的答案是港交所的業務佔盡天時地利，擁有獨特優勢連接中國與世界，與全球不同的市場制度對接。

歐冠昇指立足中國策略不變，詳見﹕【下一頁】

回望港交所過去21年，歐冠昇指，港交所收入從2000年時的23億元，增長至去年的192億元，上市公司數量亦從790間躍升至目前的2550間。他表示，港交所從一個區域性股票交易所發展成今天的交易所集團，在發展過程當中，中國的高速經濟增長，以及其金融市場對外開放從中扮演了關鍵角色。而他相信，港交所未來仍會從上述趨勢繼續受惠。

港交所三大獨特優勢

歐冠昇指，隨中國金融市場繼續對外開放，進出中國的跨境資本流動將持續增加。港交所將繼續與內地交易所及其他夥伴合作，處理與日俱增的跨境投融資需求。在跨境資本的資金流、成交量持續增長下，港交所必須不斷推出更多元化的產品及風險管理工具，以保持其國際市場競爭力及與中國市場的聯繫，同時滿足內地投資者日益漸增的胃納。

此外，歐冠昇認為，在新經濟融資方面（包括生物科技融資），港交所亦擁有巨大潛力，並預料新經濟公司未來將重塑市場。他指，自2018年港交所改革以來，港交所已成為全球第二大生物科技融資中心，加上新冠疫情令醫療衛生成為全球焦點，預料未來港交所將繼續吸引中國和來自全球各地的生物科技公司來港上市，為投資者創造機遇。

另一方面，歐冠昇表示，港交所一直同時為大灣區和亞洲的綠色金融領跑者，在可持續發展方面大有可為，為港交所另一優勢。

歐冠昇最後在網誌總結指，他已上任港交所主席一個月，認為香港是一個充滿活力、擁有強大適應能力的城市，目前他對香港前景充滿信心。

（注﹕本文引述內容為英文版網誌）

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編輯﹕賴奕羚