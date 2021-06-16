【中國華融 2799】中國華融長期停牌 或遭MSCI指數剔除 傳處置7子企資產

中國華融由於未能在3月末按時披露年報，因此自4月1日起停牌至今。據《彭博社》報道，中國華融（02799）已連續停牌第50個交易日，可能遭MSCI等指數公司剔除。

報道指，50天期滿後華融將不符合MSCI設定的可投資市場指數成分股的要求。較早前，富時羅素已將華融從富時羅素新興市場等指數中剔除；而根據標普道瓊指數規則，其可能最早於7月達到指數的剔除標準。

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與此同時，內地媒體報道，按照監管部署，中國華融資產已經開始處置首批7家金融及非金子公司，包括華融湘江銀行、華融證券、華融信託、華融消費金融、華融金融租賃，華融中關村不良資產交易中心及華融晉商資產管理，合計涉及近7,000億元（人民幣，下同）。報道更指，若處置完畢，華融的總資產將縮表到萬億元左右。

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記者：郭秀慧