【投資展望】滙豐私銀料儲局退市緩慢股市難震盪　看好亞洲股債　恒指年底睇30420點

▲ 滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（左）及滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華（右）。

美國聯儲局即將公布議息結果，市場預期利率維持不變。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預期儲局今次議息將會討論退市策略及時間表，今年12月宣布逐步退市，但當局關注就業市場復甦的步伐，估計2022年底就業市場才會完全復甦，料今明兩年不會加息，在仍然寬鬆的貨幣政策下，將會利好股市及債市。滙豐私銀預期，今年底恒指目標價為30420點。

麥樸思：投資前景極度不明朗，若央行縮表將衝擊環球市場，看【下一頁】

偏好風險資產 高配中國及新加坡股票

范卓雲指，相信央行政策正常化緩慢，參考2014年，儲局或會最先縮減按揭抵押債券（MBS）規模，明年國債的量寬或持續，而且，儲局溝通技巧趨成熟，從美國長債息走勢看，市場對政策及經濟正常化已有心理準備。因此，在基本情境下，該行認為，市場不會出現「縮減恐慌」，導致股市震盪，對恒指的衝擊亦有限。

由於環球進入新的復甦周期，加上預期通脹將會放緩，儲局退市審慎緩慢，范卓雲表示，現時偏好風險資產，該行超高配中國及新加坡股票，也高配環球高收益企業債，惟建議減持現金。

范卓雲分析，疫後周期復甦進入新階段，雖然預期難以出現V型反彈，企業盈利也難有大驚喜，但料復甦周期第二階段將會由疫苗帶動，促進企業盈利持續改善。

料美國通脹第四季見頂

她料，美國通脹將會於第四季見頂，並於2022年持續回落。至於中國通脹，她認為上升也是短暫，皆因最近兩個月數據由石油及商品價格等短期因素推動，料通脹帶來的壓力將會淡化。她又指，市場對於中國緊縮政風險也過度憂慮，雖然製造業PMI已回到疫情前高位，但服務業及個人消費仍滯後，預期M2增長會放緩，相信信貸不會廣泛收緊。

投資方面，看好亞洲股債，尤其是抗疫及疫苗接種領先的國家，例如中國、新加坡、香港、南韓及澳洲。范卓雲認為，港股相對美股，下半年仍有追上空間，而恒指成份股將個別發展，今年底恒指目標價為30420點，料由受惠周期復甦及落後股推動。

選股看好三類行業

選股方面，滙豐私銀加大了周期性的行業配置，高配金融、資源及非必需消費股。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，中國經濟開放利好餐廳等中資消費股。在高科技行業，看好晶片相關行業，科技股則宜吼競爭優勢強兼盈利達市場期望的公司。至於綠色能源方面，較為看好太陽能股多於風電相關股。

不過，該行指，現時全球面對低碳轉型過渡期，未來將有更多規管政策出台，因此高污染的行業投資風險增，例如煤炭股，若企業沒有採取果斷措施或更新商業模式，則要迴避。

固定收益方面，在亞洲市場中，滙豐私銀看好中國及印尼的高收益債，並認為在低息環境下，現時國債收益率太低，該行已減持發達國家的國債。

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記者：袁諾曦