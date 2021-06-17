【樓市熱話】父親賣樓還債　兩老月入3萬堅持租1.9萬私樓　兒不滿「迫我要跟他們租屋租到死」

住屋問題永遠是香港人煩惱的議題，近日有網民在討論區發帖，指父親之前要賣了私樓，然後再把錢拿來還債，現時家中兩老合共月入3萬元，但就堅持租住1.9萬的三房單位，導致家裏收入就全用來應付租金和日常生活。母親儲蓄雖剩餘近20萬左右，但每個月都下降。

事主一直提議住便宜一點的單位，他們都不願意。事主直言後打算畢業不理會他們，自己出來跟人「夾租」，但又怕兩老沒有錢交租，事主嘆：「也就是迫我要跟他們租屋租到死，不想對著他們」。

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事主經歷：















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帖文一出，引來網民熱論，不少網民都叫兩老去申請公屋。但事主就回應指父親現年58歲，而母親還未到50歲，不符合資格。

另外，不少網民都替事主不值，紛紛為事主提意見，「難道在要説服你家人願意申請公屋，這些老人家通常好㒼塞（萌塞），他們願意合作其他問題都不是問題」、「他們自願那就不要理了，沒有錢又要住這麼好，自討苦吃，畢業後就搬出去住，到時他們覺得沒有必要就租回2房了。」、「他們怎樣用錢就不要理會了，到時候他們懂申請公屋的」

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責任編輯：黃苑筠