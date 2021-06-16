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【智取英文@iM網欄】IELTS分數知多少 考到7分即等於DSE甚麼程度？

名人薈萃 17:02 2021/06/16

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很多考生可能都會好奇IELTS和DSE的分數對照，應該考IELTS還是DSE。今日筆者會為大家介紹IELTS的評分制度。

DSE level IELTS整體分數
5** 7.51 – 7.77
5* 7.16 – 7.32
5 6.81 – 6.99
4 6.31 – 6.51
3 5.48 – 5.68
2 4.79 – 5.07

以上是考評局的基準研究IELTS DSE分數對照表。雖然對照表上顯示IELTS 6.5分對應DSE的level 4，但其實八大院校的要求會較嚴厲一些，例如在浸大IELTS 6.5分的考生只會有DSE level 3的待遇。即使八大院校都認可IELTS實際的評分標準會比考評局的基準研究更高IELTS的7分是指良好的使用者，「有能力運用英文，大致上可以理解與掌握一些複雜的英文，但在某些情境下會發生不正確、不適切的誤解和缺失」，但IELTS的7分未必足以讓你拿5*。所以在呈上IELTS分數到JUPAS之前要多考慮考評局和八大院校的評分差異。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam，好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow「Spencer Lam English Team」Facebook page得到更多英文資迅，亦都可以上https://spencerlam.hk/了解更多!

Spencer Lam 林栢勤

英文補習教師

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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