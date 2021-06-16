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【白居二】短炒居屋不夠3年　付辣招稅賣樓　仍大賺逾200萬

股樓投資 17:09 2021/06/16

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新一批「白居二」中籤者蜂擁入市，帶動天水圍居屋成交急增。中原地產伍耀祖表示，屏欣苑A座低層4室，實用面積447平方呎，一房間隔，原叫價460萬元（居二市場），新近獲一名「白居二」中籤者洽購，最終業主減價14萬元，以446萬元賣出單位，實用呎價約9,978元。   

據了解，伍耀祖說，原業主於2018年11月以197.89萬元一手買入單位，由於持貨未滿3年，須付樓價一成之額外印花稅，即約44.6萬元，即使扣除該筆稅款後，帳面仍大賺203.51萬元，物業期內升值84%。 

事實上，新一批「白居二」中籤者近期積極入市，其中天水圍區居屋本月已錄約60宗成交。若要比較各個屋苑的話，屏欣苑較受歡迎，皆因早於2018年入伙，樓齡新簇，而且靠近天水圍站。

【示範單位】何文田VAU Residence　285呎一房單位附送特製衣櫃　配掛衣拉桿方便收納【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 屏欣苑 白居二 天水圍 中原地產

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