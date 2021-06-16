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【大行點睇】滔搏銷售持續復甦 估值明顯落後於同業 大摩料未來30日有望大升

股樓投資 17:17 2021/06/16

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大摩發表研究報告指，滔搏（06110）的銷售持續復甦，且其估值明顯較李寧（02331）及安踏（02020）低，故預期未來30日內滔搏股價將會大升。該行予滔搏「增持」評級，目標價15.3元。集團全日升2.7%，報12.26元，成交1.8億元。

【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

該行認為，滔搏正加大市場推廣力度，所以預期銷售仍有更大增長潛力。而且滔搏的其他品牌銷售持續增長，料可收窄滔搏與其他中資體育用品股的估值差距。

【異動股】莎莎上財年再錄3.5億元虧損 不派末期息 績後急跌近5%  詳情請看[下一頁]

大摩指，滔搏2021年及2022年的預測市盈率分別為21倍及17倍；李寧為61倍及49倍；安踏為46倍及34倍。因此料未來30日內，滔搏股價有70%至80%機會上升。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

安踏體育（02020） 銷售 經濟 莎莎 滔搏（06110） 目標價 買入 成交 李寧（02331）

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