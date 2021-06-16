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【大行點睇】中信証券指阿里雲將成阿里巴巴下一輪估值提升驅動力　維持「買入」評級

股樓投資 17:04 2021/06/16

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中信証券發表研報指，上月底阿里雲峯會暨開發者大會論壇以「雲上創新」為主題，今年阿里雲將重點投入政企數字化轉型，在政府、企業及社會的場景融合、生態建設、數字運營等方面給予更多支持。阿里雲現階段具備明顯的規模優勢、技術優勢及行業積累。根據IDC數據，公有雲IaaS+PaaS市場中，阿里雲市佔率達42.1%，持續保持第一。此外，阿里雲已服務了26個部委、31個省/直轄市/自治區，數以萬計的政府客户，及全國2萬家製造企業和3萬家零售企業，並在數字政府、工業雲、金融雲排名市場第一。

該行將阿里雲對標亞馬遜AWS，認為阿里雲合理估值區間為10至12x PS，2022財年對應估值為1,310至1,570億美元估值。後續伴隨公司投入領域業績的釋放以及互聯網公司估值偏好的上行，該行預計未來阿里雲的估值具備較高彈性。我們認為，阿里雲是阿里巴巴新興技術領域的重要佈局，亦將成阿里巴巴（09988）下一輪估值上行的有力驅動。該行維持港股288元目標價，美股296美元目標價，維持公司港股及美股「買入」評級。

大行對阿里巴巴評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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