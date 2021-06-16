自去年年底以來，中國人民銀行的政策方向一直是市場關注的重點。隨著中國經濟復甦，人民銀行持續收緊刺激措施。但是值得一提的是，社會融資總額 (Total Social Financing) 最近放緩的速度卻比預期溫和。與此同時，由於市場關注一些知名公司的潛在違約風險，我們相信政策制定者為了降低國內信貸市場的風險，將會促使投資者轉向更安全的政府債券。這有助於抑制中國國債的收益率，有利回報。 因此我們繼續看好中國政府債券，並視此為投資組合中首選的防禦性資產。

縱然當前面臨生產物價指數（ PPI） 通脹上行壓力，但我們並不認為這會令人民銀行更快收緊金融條件。中國5月的總體消費物價指數（CPI） 同比繼續維持在低水平，微升1.3%。此外，豬肉價格開始進入下降週期，也可能控制CPI進一步回升。近期 PPI 的上漲主要是基於供應方面的限制，以及國際大宗商品的價格高於預期。從歷史上來看，中國的信貸脈衝趨勢通常領先 PPI變化 9 個月，而信貸脈衝在去年年底左右已經達到頂峰，這意味著通脹壓力可能在今年第三季達到頂峰並在此後減弱。

以上種種都表明，人民銀行幾乎不需要大幅收緊政策。政策制定者更有可能會採取針對性的措施，例如打擊大宗商品的囤積以應對高通脹。在這個背景下，10 年期國債目前收益率超過3%，與其他主要政府債券市場相比非常有吸引力。

另外，我們也對離岸中國高收益債券的前景感到樂觀。除了吸引的收益率外，目前估值比歷史平均價格較低，也為信用風險提供充足的補償。近期市場對於中國個別房地產企業違約風險的擔憂，造成信用利差擴大。但我們看到大部分的中國房地產企業已經大幅降低了槓桿並且符合「三條紅線」的要求。因此我們認為在當前市場情緒推高整體信用利差的情況下，反而造就了良好的入場時機。同時，我們相信透過採用謹慎的選股方式和主動管理，可以有效地管理個別債券的違約風險。