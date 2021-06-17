【網民熱話】妹妹交一半人工作家用 母親拿去補貼哥哥租金 揭發後哭一整晚

老一輩總覺得兄弟姊妹互相幫助是理所當然的，重男輕女更是天經地義。亦因為這樣的看法導致和父母翻臉，出現倫常慘案等。近日有網民於網上討論區發文，分享他身邊重男輕女的家庭故事。

網民經歷：

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有人質疑為什麼哥哥不用交家用，樓主回應是母親的偏心，令一眾網民直呼不公平。於是他們就獻計「妹妹搬出去住」、「減家用」等，更指可以給媽媽兩個選擇，不要貼錢給哥哥，或者妹妹搬走。如果因為貼錢給哥哥而導致家裏的飯「無啖好食」，就應該立刻減家用。

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不過妹妹也應該跟媽媽說出自己的感受，她有權選擇不貼錢。如果她默不作聲，選擇了繼續交家用就沒有什麼好說的了，「自己貼錢買難受！」。

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責任編輯：張瑋婷