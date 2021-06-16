K11聯周杰倫及蘇富比舉辦藝術拍賣展 作品包括《不能說的秘密》古董琴、畢加索畫作

新世界K11與台灣著名藝人周杰倫，聯同全球拍賣行蘇富比合作，籌辦當代藝術拍賣預展，已於上週末（11日）在K11 ATELIER舉辦蘇富比VIP預展及網上座談會，為「JAY CHOU X SOTHEBY’S」揭開序幕。

K11表示，是次已是K11與蘇富比再度合作，其創辦人鄭志剛因有感好友周杰倫和蘇富比對當代藝術意氣相投，於是欣然將兩者共同策劃的拍賣預展，帶到文化地標Victoria Dockside，代表蘇富比的「Contemporary Curated」拍賣系列首度登陸亞洲。

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鄭志剛於11日的預展開幕儀式上表示：「這次與周杰倫及蘇富比的合作，正好呼應我所堅信的理念以及K11所傳達的精神。這是一場由不同領域的文化領袖合力創造、匯聚娛樂與藝術的精彩旅程，激發無限靈感與創意。我們衷心期待未來能繼續攜手，打造更多創新的合作項目。」

此次蘇富比公開預展由即日起至6月18日，於K11 MUSEA及K11 ATELIER舉行。預展中公眾可欣賞到周杰倫於2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中亮相的經典古董鋼琴；其第7次個人世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿著的3組演出服裝；以及50件來自晚間拍賣及日間拍賣網上專場的藝術佳作，包括尚 · 米榭 · 巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的《無題》、巴布羅・畢加索（Pablo Picasso）於1969年創作的《男子半身像》等。

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預展期間，K11及蘇富比亦將合辦一系列專題講座及活動，探討當代藝術與流行文化的交匯，就藝術鑑賞進行交流對話。

最新節目資訊可瀏覽www.sothebys.com/jaychou。是次預展將於6月18日晚間拍賣作結，現場拍賣會將於蘇富比藝術空間舉行，並將透過蘇富比網站及社交媒體平台進行直播。日間拍賣網上專場將於6月10至22日在 www.sothebys.com/jaychou 舉行，接受網上競投。

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