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【大行點睇】廣東省疫情反覆 花旗下調6月賭收預測

股樓投資 16:53 2021/06/16

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花旗發布研究報告指，近期在廣東省新冠疫情反覆影響下，澳門博彩業日均收益見回落，因此下調對澳門6月賭收預測，由原來75億降至70億元，即相當於2019年6月約29%水平。

該行指，透過行業渠道了解，澳門6月首14日博彩收入錄得31億澳門元（下同，下同），即日均收益率降至2.2億元，而6月首6日日均收益為2.25億元。該行指，隨著廣東省新冠疫情發展，澳門亦收緊往返廣東的出入境防疫措施，往返廣東與澳門的人士須持有48小時內的陰性核酸檢測報告（早前曾放寬至7天），並要求過去14天曾經到過中至較高風險地區人士到指定地點隔離14天。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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記者：郭秀慧

疫情 花旗銀行 博彩 經濟 澳門 廣東省 行業

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