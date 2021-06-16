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【iBond 2021】iBond暗盤價撼贏港交所首掛價 專家拆解玄機

Hot Talk 16:41 2021/06/16

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下周四iBond正式掛牌，市料首掛約103至104元。

iBond（新上市編號：04246）將於下周三（23日）在輝立及耀才證券（01428）有暗盤，翌日（24日）在港交所（00388）登場，參考過往7次官債的造價，當中有5次暗盤價收市高於港交所的主場收盤，專家認為暗盤交投較稀疏，動輒呈挾升或乾跌。不過，業界建議散戶下周暫宜忍手，觀望多一天，在港交所首掛才沽，畢竟今年iBond暗盤出台日，適逢統計處於當天公布5月份通脹，上商研究部主管林俊泓預計，上月消費物價指數（CPI）升0.9%，巿料正因通脹升溫，或刺激官債首掛時，受熱錢追買而炒高。

iBond暗盤價與港交所首掛收市價比較，可按下圖了解

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遠的不說，單以去年11月掛牌的iBond為例，耀才暗盤最高見104元，收報103.35元；輝立暗盤高見103.8元，以103.25元收盤，較銀行場外報價（OTC）為高，因當天中銀香港（02388）的造價約102.5元，滙豐（HSBC）賣出參考價為102.9375元。

iBond人均穩中2手，專家估可速賺逾千元【下一頁

此外，再比併過去7批官債，有5次暗盤價收市較港交所高，上年暗盤收市介乎103.25至103.35元，高於港交所的102.75元，後者的造價更是iBond首掛歷來最差，專家歸因去年疫情肆虐礙消費，本港更罕現通縮。至於歷年官債表現最好，是首批頭炮iBond，2011年於港交所首掛以106.7元收市。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港交易所（00388） iBond 通脹債券 通脹 債券

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