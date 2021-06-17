瘋狂體育新名稱正式生效 領跑體育娛樂黃金賽道

隨著法定程序順利完成，第一視頻正式更名為瘋狂體育集團有限公司(00082)。 集團是中國領先的數字體育娛樂社區運營商。新公司名稱彰顯集團以瘋狂體育為主營業務的基礎下，立足於中國萬億體育產業賽道，秉承「體育➕競猜➕彩票➕遊戲」運營理念，以海南競猜資質為支撐、由區塊鏈先進技術驅動，綜合運用巨大彩民用戶資源、龐大數據庫、全球頂級體育IP等核心競爭能力，為用戶提供綫上體育資訊、體育知識付費、直播互動、賽事競猜、體育手遊及綫下體彩零售服務。透過全方位綫上綫下體育社區生態圈，促成用戶群裂變增長，形成互相導流、消費的業務模式，致力為用戶提供一個多維度、實時參與體育賽事的娛樂平台。

適藉歐洲杯2021正式開打，籌備已久的瘋狂體育歐洲杯戰略亦進入執行階段，配合公司易名，正好讓瘋狂體育發揮數字體育娛樂平台的爆發力，迎接突破性的銷售及用戶增長。

瘋狂體育擁有豐富的體育遊戲IP資源，2020年12月，集團成功與國際職業足球運動員聯合會(FIFPro)簽約，並獲得54個國家足球聯賽球員的IP授權，在此基礎下瘋狂體育精心打造出足球電競爆款手遊《球場風雲》，成為公司歐洲杯戰略的主打產品。

瘋狂體育的手遊包括《球場風雲》、《實況中超》均以真實賽事、真實球星及運動員為基礎，公司同時利用其體育知識付費平台瘋狂紅單，為網民提供賽事競猜心得及賽事資訊，結合綫下體育彩票銷售，為體育娛樂賦予更高利潤價值及成長空間。

體育知識付費方面，瘋狂紅單致力拓展管道合作版圖，完成簽約近30家平台，輸出體育賽事分析內容和音視頻製作。綫下體育彩票銷售方面，瘋狂體育已簽約18家便利店連鎖集團，可鋪設規模達三萬個綫下體育彩票售賣機，現時，瘋狂體育已鋪設了二千多家綫下體彩零售網點，以快速搶佔零售資源，為集團拓展新的彩民資源，並將綫下用戶轉化成綫上用戶資源，實現綫上綫下彩票互動閉環。

港股數字體育娛樂第一股

瘋狂體育立足中國互聯網體育娛樂社區運營的業務策略，是主席及創辦人張力軍博士精準判斷，長期耕耘而得來的成果。在張博士的領導下，公司於二零二零年實現重組，剝離舊有業務，繼而落子海南，獲取競猜資質，建立由區塊鏈技術驅動的賽事競猜平台和兌獎積分系統，通過聚焦資源，以海南競猜資質為骨幹，並綜合運用超2億彩民用戶資源、賽事大數據、全球頂級體育IP等核心競爭能力。海南作為中國體育產業示範區域，相互加倍，結合中國政府對海南未來發展定位及多項政策利好，將提高集團的競爭力，創新力及經營效益，是集團在體育產業聚力發展的關鍵佈局，是一大歷史性發展潛力。

首席執行官彭錫濤表示：「以瘋狂體育作為主營業務的上市公司自2020年起已經實現經營利潤，我們下一步任務就是鞏固戰果、擴大規模、擴大市場佔有率，讓盈利繼續擴大。」

作為港股數字體育娛樂第一股，瘋狂體育已露鋒芒，迎接數字體育娛樂產業的藍海。事實上，市場上可讓投資者參與中國數字體育娛樂的股份相當有限，瘋狂體育成功打造的生態圈，具高獨特性和堅實的業務護城河。未來瘋狂體育將在這個萬億的體育娛樂黃金賽道中加快拓展，迎接更亮麗的業績和增長前景。

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