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【投資展望】冠軍分析師張憶東：第三季風險集中　核心資產估值處高位

股市 16:36 2021/06/16

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冠軍分析師張憶東表示，第三季可能是下半年風險釋放相對集中的階段，美股波動風險加大，會擾動港股在內的全球股市，但認為不會構成市場系統性風險，在中長期人民幣升值的預期下，中國優質資產可望受惠外資流入。

對於下半年的投資風格，興業證券全球首席策略分析師張憶東指，目前全球價值股相對成長股的性價比已顯著降低，風格已平衡。但是，過去數年「躺贏」的核心資產已不便宜，估值處於高位，交易擁擠帶來短期波動風險，認為未來核心資產有三大趨勢。

張憶東下半年看好科技及消費股，詳見下一頁】​​​​​​

一是數字經濟時代，算力及智能製造的趨勢，包括高性能芯片、服務器、處理器、數據中心等基礎設施；雲計算、大數據、人工智能、物聯網等應用，繼而衍生金融科技、智能駕駛、智慧城市等數字化產業。

二是中國人口結構變化和人均GDP提高，內需的新趨勢將是重大機遇。三是先進製造業，認為十四五期間的財政、金融等政策將積極支持先進製造業、科技創新等。

相關文章：【北水ETF】恒生科指ETF出現第2梯隊 廣發及滙添富接力

高盛：2024年前不必太擔心美股市場高估值　惟年內上升空間或不大

編輯：區嘉俊

港股 經濟 張憶東 外資 GDP 金融 人民幣 中國 智慧城市 大數據
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