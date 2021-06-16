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【大行點睇】摩通重予李寧「增持」評級　料其利潤率與安踏差距將收窄　升目標價逾三成

股樓投資 16:40 2021/06/16

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摩通發表的研究報告指，李寧（02331）作為內地第二大運動品牌，去年市佔率7%。經過2012年至2015年的虧損後，公司核心盈利於2016年轉正，到2020年已增約7倍。即使在疫情下市場呈跌勢，公司淨利潤率仍穩定擴張90個基點，主要受惠管理層落力改善供應鏈、產品、渠道及零售營運。展望將來，該行相信公司增長將受惠銷售勢頭及利潤擴張，估計李寧淨利潤率將由2020年的11.7%，增至2023年的14.8%，與安踏之間的距離收窄。該行估算2021至2023年公司銷售及盈利的年複合增長分別為24%及34%，摩通對其2021年盈利預測較市場預期高約5%，以反映其銷售增長估算較高及利潤擴張等的影響，該行重予李寧「增持」評級，目標價由68元升逾三成至92元。

大行對李寧評級及目標價：

 

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撰文 : 周兆邦

李寧（02331） 港股
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