【疫市培訓】建造業議會「中級技工培訓計劃」下周舉行招募日　 工地實習月薪至少13,400元

▲ 中級技工合作培訓計劃」是「先聘請，後培訓」的在職培訓計劃

建造業議會將於下周三（23日）舉行「中級技工合作培訓計劃」招募日，有多間企業及工種將會設有即場面試。 招募日將會於6月23日在九龍灣勞工處建造業招聘中心舉行，時間由下午1時至5時。

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此計劃是「先聘請，後培訓」的在職培訓計劃。受訓期間，參加人士先由僱主聘請，然後會獲安排到香港建造學院接受前期培訓，期間可獲由學院發放的津貼，最高可達每月10,200元。完成前期培訓後，參加人士會到僱主工地實習，期間可獲月薪不少於13,400元。完成整個訓練並成功考取相關中級工藝測試／資歷測試 / 完成培訓測試後，另有一筆過獎金10,000元。

參與此培訓計劃並提供即場面試的公司包括其士集團、金門建築及利基建築等。而招募的工種則涵蓋專業海事工種、 金屬工、金屬棚架工及金屬模板裝嵌工 、隧道工、岩石勘探工及打樁工等。 不過，有興趣人士需留意即場面試名額有限，先到先得，額滿即止。此輪議會前期培訓暫訂於 2021 年 8 月開始。

參加資格包括年滿18歲或以上，香港居民並獲得在香港工作的許可，以及在過去一年未曾入讀以下課程：(1) 建造業議會或香港建造學院主辦的全日制短期課程/強化建造業人力訓練計劃、(2) 建造業議會或香港建造學院主辦或資助的訓練機構所開辦的全日制課程。

同時，參加者亦需要於過去兩年未曾入讀建造業議會或香港建造學院的監工課程。已持有相關工種的技能測試（大工）或中級工藝測試（中工）資歷者，亦不符合資格參加此計劃。

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責任編輯：葉泳珊