【網民熱話】父親投訴沒禮物收 買了禮物又左嫌右嫌 網民：送錢最開心

母親節過去，踏入六月中，下一個節日就是父親節了，一眾孝子又在頭痛。女人的禮物總比男人的更容易買，新款手袋和化妝品能解決一切煩惱。那麼，要送什麼給爸爸呢？近日有網民於網上討論區發文投訴，父親不喜歡他的禮物。

網民經歷：

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有人安慰樓主，指送了就算，也是表達自己心意而已，不要太介懷。

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有網民覺得樓主不應該說真正價格，因為老人家最怕就是花錢。亦有人建議他下次可以送行山杖給父親，便宜又實用。或者樓主可以試着送萬能的金錢——應該不會有人不喜歡，父親開心，樓主也開心，雙贏！

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責任編輯：張瑋婷