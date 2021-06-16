【電商監管】工信部規範電商平台短信營銷 阿里巴巴、京東等參會

隨著內地電商「618」營銷活動臨近，為強化保護消費者權益行為，中國工信部日前召開行政指導會，關注部份電商平台違規發送營銷短信擾民問題，且開始呈現上升態勢的情況。當中阿里巴巴（09988）、京東集團（09618）及拼多多（美：PDD）等主要電商平台企業，以及相關基礎電信企業和短信息服務企業參會。阿里巴巴及京東股價今日走弱，分別跌1.5%及0.8%。

工業和信息化部信息通信管理局指對情況高度重視，並於上周五（11日）召開行政指導會，警示電商平台企業規範營銷短信發送行為，強化行業自律。據工信部網站指，自5月下旬以來發現部分電商平台企業未充分核實註冊用戶意願，「默認」用戶同意，擅自發送「618」商業營銷短信，引發相關用戶投訴，違反《民法典》《通信短信息服務管理規定》，侵害用戶合法權益。

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記者：郭秀慧