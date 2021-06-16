【東京奧運】選手違防疫規定或被重罰 最嚴重可遭驅逐出境

距離日本東京奧運開尚有近1個月，日本政府宣布將嚴格把關東京奧運防疫規定。根據最新守則，奧運選手若違反日本防疫規定，除可被罰款或取消參賽資格外，更可能被驅逐出境。日本當局指，東京奧運選手須每日接受新冠檢測，但即使檢測結果呈陽性也不影響成績。

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根據東京奧運組委會最新防疫措施守則，選手及媒體進食時需與他人保持2米距離。奧組委鼓勵選手單獨進食，減少接觸。參賽者在比賽期間只能使用官方交通工具，禁止與官方車輛司機交談，車上必須佩戴口罩，身處如電梯等狹窄空間內禁止交談。比賽時間以外需佩戴口罩及避免握手，每天需接受新冠檢測。同時，運動員每日需要提交詳細的預計行程表。

組委會表示，若選手一旦違反防疫措施，如沒有佩戴口罩等便會受到懲罰，包括罰款、取消參賽資格，甚至驅逐出境。國際奧委會執行董事達比（Christophe Dubi）表示，相信絕大多數人會遵守規則，並交由紀律委員會決定處分。東京奧組委秘書長武藤敏郎上周表示，任何人違反規定都可能啟動驅逐程序。

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《衛報》報道，日本當局還考慮對Delta變種病毒（即印度變種）個案明顯增長地區，實施為期6天的嚴格隔離措施，當中涉及10個國家的運動員及媒體。

奧組委亦確認，任何獲獎運動員不會因陽性測試結果而被取消資格。若選手已打進賽事決賽，但因檢測樣本呈陽性無法出席比賽，主辦方將按照選手當時成績頒發獎牌。

責任編輯：李俊儀