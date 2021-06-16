【新冠疫苗】專家團隊料反對18歲以下接種 英政府或推遲

英國疫情受變種病毒威脅，政府延後解封，希望更多人接種疫苗保障健康，並有意把接種年齡下降至18歲以下人士。然而，據指英國專家需要更多時間，評估全球其他國家的青少年接種數據，所以將向英國政府建議，暫停擴大疫苗接種對象。

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英國藥監機構（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency， 簡稱MHRA）早前，已緊急批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。MHRA其後把計劃交由英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）作出最後決定。

英國《每日電訊報》報道指，JCVI於周二（15日）舉行會議，討論青少年接種新冠疫苗問題。據悉，會議中有成員提出為兒童接種疫苗的道德考量，認為他們即使感染新冠病毒，極少會出現嚴重併發症，若為他們接種新冠疫苗，可能會出現嚴重副作用。

JCVI認為需更多時間及數據，權衡兒童及青少年接種疫苗的利弊，將於周末前發表聲明，建議英國政府取得美國及以色列等地相關的疫苗數據前，不要把新冠疫苗接種計劃擴展至18歲或以下青少年。

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美國及以色列分別容許12歲或以上及12至15歲兒童接種新冠疫苗，法國亦於周二放寬讓12歲或以上民眾接種疫苗，防止解除防疫措施後再度爆發大規模疫情。

英國至今已為3,000萬民眾接種新冠疫苗，當中50歲或以上民眾，幾乎已完全接種兩劑新冠疫苗。當地最快於本周開放讓18歲或以上人士預約接種新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明