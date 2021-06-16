  • 33°C
香港時間 : 2021616日 (三) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】專家團隊料反對18歲以下接種 英政府或推遲

環球社會熱點 16:56 2021/06/16

分享：

英國疫情受變種病毒威脅，政府延後解封，希望更多人接種疫苗保障健康，並有意把接種年齡下降至18歲以下人士。然而，據指英國專家需要更多時間，評估全球其他國家的青少年接種數據，所以將向英國政府建議，暫停擴大疫苗接種對象。

約翰遜延後解封 表明不再推遲 【下一頁】

英國藥監機構（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency， 簡稱MHRA）早前，已緊急批准為12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。MHRA其後把計劃交由英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）作出最後決定。

英國《每日電訊報》報道指，JCVI於周二（15日）舉行會議，討論青少年接種新冠疫苗問題。據悉，會議中有成員提出為兒童接種疫苗的道德考量，認為他們即使感染新冠病毒，極少會出現嚴重併發症，若為他們接種新冠疫苗，可能會出現嚴重副作用。

JCVI認為需更多時間及數據，權衡兒童及青少年接種疫苗的利弊，將於周末前發表聲明，建議英國政府取得美國及以色列等地相關的疫苗數據前，不要把新冠疫苗接種計劃擴展至18歲或以下青少年。

Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛 【下一頁】

美國及以色列分別容許12歲或以上及12至15歲兒童接種新冠疫苗，法國亦於周二放寬讓12歲或以上民眾接種疫苗，防止解除防疫措施後再度爆發大規模疫情。

英國至今已為3,000萬民眾接種新冠疫苗，當中50歲或以上民眾，幾乎已完全接種兩劑新冠疫苗。當地最快於本周開放讓18歲或以上人士預約接種新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

 

相關文章

英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？
今日
英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？
【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲
2021/06/15
【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
2021/06/15
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用
2021/06/15
【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用
【英國疫情】連續5日新增逾7000確診 料延後解封一個月
2021/06/14
【英國疫情】連續5日新增逾7000確診 料延後解封一個月

你可能感興趣

英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？
今日 09:05
英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？
【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲
12:18 2021/06/15
【英國疫情】約翰遜延後解封 表明不再推遲
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
12:12 2021/06/15
【變種病毒】Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛
傳染病 疫情 副作用 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間17:00）

下一篇文章

法國IKEA違法收集員工私隱 被罰款941萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間17:00）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」